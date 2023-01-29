Дембеле пропустит первый матч против "Манчестер Юнайтед"

Вингер “Барселоны” Усман Дембеле пропустит матч с “Манчестер Юнайтед” в Лиге Европы.

Первая встреча команда запланирована на 16 февраля.

Дело в том, что в матче с “Жироной” (1:0) в 19-м туре Ла Лиги француз получил травму четырехглавой мышцы левого бедра.

По предварительным оценкам на восстановление Дембеле уйдет три недели или даже месяц.

В текущем розыгрыше чемпионата Испании француз провел 18 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 5 ассистов.