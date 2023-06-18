Дембеле ответил на слухи об уходе из "Барселоны"

Форвард “Барселоны” Усман Дембеле поделился планами.

По словам француза, сейчас ведутся переговоры о возможном продлении контракта до 2027 года.

“Мой агент будет контактировать с руководством клуба. Я очень счастлив в команде и чувствую себя здесь как дома. Мне сложно понять, почему было столько разговоров о моей связи с ПСЖ, ведь я ни разу не контактировал с парижским клубом", - сказал он.

Текущий контракт Дембеле с "Барселоной" действует до июня 2024 года.