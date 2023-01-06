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Дембеле ответил на слухи о переходе из "Барселоны" в "ПСЖ"

Новости футбола Сегодня, 04:19
Фото: твиттер Барселоны/Автор неизвестен Фото: твиттер Барселоны/Автор неизвестен

Нападающий “Барселоны” Усман Дембеле не рассматривает вариант с переходом в “ПСЖ”.

По словам француза, он счастлив в столице Каталонии и готов продолжать работать в “Барселоне”.

“Я хорошо себя чувствую здесь. У меня здесь хорошая жизнь. В меня верят тренер и руководство. Я доволен своим положением в клубе”, - сказал он.

Напомним, что после 15 туров “Барселона” набрала 38 очков и делит в турнирной таблице первое место с “Реалом”.

эксперт Dailysports Александр Шевченко эксперт Dailysports
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