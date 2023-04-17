Дембеле может покинуть "Барселону": названа сумма отступных

Французский нападающий “Барселоны” Усман Дембеле может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, летом в контракте француза активируется пункт о фиксированной сумме отступных в размере 50 миллионов евро. Сам игрок хотел бы остаться в “Барсе”, но не исключено, что каталонцам придется его продать из-за финансовых проблем.

В нынешнем сезоне 25-летний Дембеле провел за “Барселону” 28 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года.

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