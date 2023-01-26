Дембеле готов остаться в "Барселоне"

“Барселона” в ближайшее время начнет переговоры с французским форвардом Усманом Дембеле о продлении контракта, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, футболист хочет остаться в каталонском клубе, поэтому стороны должны договориться. Также игрока хочет сохранить главный тренер каталонцев Хави Эрнандес.

В нынешнем сезоне 25-летний Дембеле провел за “Барселону” 27 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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