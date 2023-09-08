Дело Рубиалеса. Прокуратура подала жалобу в Национальный суд Испании

Прокуратура Испании подала жалобу в Национальный суд по делу Рубиалеса, сообщает Marka.

Несколько дней назад футболистка Испании Дженнифер Эрмосо дала показания против Рубиалеса относительно поцелуя в ее разрешении. Прокуратура передала жалобу в Национальный суд с просьбой расследовать преступление сексуального характера.

Министерство общественности считает, что действия Рубиалеса были не с согласия, следовательно, может представлять преступление сексуального характера и давления, которое окружение Дженнифер Эрмоса испытало после этого поступок от президента Федерации футбола Испании. Прокуратура открыла дело на Рубиалеса, после того как Эрмосо дала свои показания. Теперь суд должен определить, нужно ли открывать уголовное производство или нет.

В жалобе также говорится, что президент Федерации и его окружение оказывали давление на Эрмосо, чтобы она одобрила поступок, совершенный против ее воли. Прокуратура призывает суд собрать все показания с обеих сторон и когда будет собрана вся информация, то допустить жалобу к рассмотрению.