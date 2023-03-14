Дело не в ДТП: стало известно, почему Супряга не играет за "Динамо"

Нападающий киевского “Динамо” Владислав Супряга не выходит на поле из-за плохой физической формы, сообщает журналист Игорь Цыганык в своем телеграм-канале.

По сведениям источника, 23-летний форвард проигрывает конкуренцию за место в основном составе. Ранее предполагалось, что футболист не играет из-за попадания в дорожно-транспортную аварию.

Супряга перешел в “Динамо” летом 2018 года из “Днепра” за 6,5 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за киевлян всего 1 матч и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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