Дель Пьеро сфотографировался с королевским пингвином и нарвался на критику

Известный итальянский футболист Алессандро Дель Пьеро во время отпуска в Дубае сделал фото с королевским пингвином.

После публикации снимка в социальных сетях там возникло много споров среди подписчиков.

Многие начали указывать на то, что этих редких животных запрещено трогать руками.

Дело в том, что после касания от человека на пингвине остается его запах. Это опасно тем, что после контакта с людьми птицу могут выгнать из стаи другие пингвины.