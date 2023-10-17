EN EN NG NG
Главная Новости Новости футбола Деку: Барселона вряд ли будет покупать игроков в январе

Деку: Барселона вряд ли будет покупать игроков в январе

Новости футбола Сегодня, 13:15
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Деку: Барселона вряд ли будет покупать игроков в январе Фото: ua-football.com/Автор неизвестен

Спортивный директор «Барселоны» Деку объяснил, как каталонцы будут действовать во время зимнего трансферного окна.

«Мы знаем, что у нас есть определенные обязательства, которые накладывает Ла Лига, да и не только у нас, поэтому не нужно жаловаться. Надо работать, чтобы совершенствоваться, становиться как можно сильнее.

Думаю, что в конечном счете нам будет сложно добавить кого-то в команду. Мы всегда будем искать возможности, но я не думаю, что это будет реально», – приводит слова Деку Mundo Deportivo.

«Барселона» наверняка попыталась бы купить нескольких футболистов в январе, ведь в команде много травмированных. Не могут играть Педри, Френки де Йонг, Рафинья, Роберт Левандовски, Жюль Кунде и Ламин Ямаль, а Алекс Бальде получил повреждение в сборной Испании.

Однако из-за долгов на «Барселону» наложены ограничения. Например, поэтому каталонцы летом потратили на трансферы только 3,4 млн евро. Большинство новичков либо перешли на правах свободных агентов, либо были взяты в аренду.

Ранее стало известно, что у «Барселоны» будет новая стратегия в отношении зарплат игроков первой команды.

Популярные новости
Евро-2024. Сенсация в Хельсинки. Казахстан оформил камбек в матче с Финляднией Новости футбола Сегодня, 13:57 Евро-2024. Сенсация в Хельсинки. Казахстан оформил камбек в матче с Финляднией
Опубликован топ-10 лучших футболистов АПЛ с 1992 года Новости футбола Сегодня, 13:55 Опубликован топ-10 лучших футболистов АПЛ с 1992 года
Руководство Сампдории поддерживает Пирло и не планирует его увольнять Новости футбола Сегодня, 13:28 Руководство Сампдории поддерживает Пирло и не планирует его увольнять
Катарские шейхи не отказались от идеи не покупать МЮ Новости футбола Сегодня, 13:10 Катарские шейхи не отказались от идеи не покупать МЮ
В раздевалке пахло алкоголем. Капелло рассказал о своем пребывании в Реале Новости футбола Сегодня, 11:58 В раздевалке пахло алкоголем. Капелло рассказал о своем пребывании в Реале
Звезда Фулхэма хочет перейти в Баварию Мюнхен Новости футбола Сегодня, 11:19 Звезда Фулхэма хочет перейти в Баварию Мюнхен
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 13:57 Евро-2024. Сенсация в Хельсинки. Казахстан оформил камбек в матче с Финляднией Новости футбола Сегодня, 13:55 Опубликован топ-10 лучших футболистов АПЛ с 1992 года Новости футбола Сегодня, 13:41 Всё решили фанаты. Марселино рассказал, ушел из Марселя Новости футбола Сегодня, 13:28 Руководство Сампдории поддерживает Пирло и не планирует его увольнять Новости футбола Сегодня, 13:15 Деку: Барселона вряд ли будет покупать игроков в январе Новости футбола Сегодня, 13:10 Катарские шейхи не отказались от идеи не покупать МЮ Новости футбола Сегодня, 12:47 ВИДЕО. Во время матча квалификации Евро фанат наступил Роналду на ногу. КриРо захромал Новости футбола Сегодня, 12:40 Мартинес нацелился на новый рекорд в сборной Аргентины Новости футбола Сегодня, 11:58 В раздевалке пахло алкоголем. Капелло рассказал о своем пребывании в Реале Новости футбола Сегодня, 11:19 Звезда Фулхэма хочет перейти в Баварию Мюнхен
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Сербия — Черногория 17 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Мальта — Украина 17 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Англия — Италия 17 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Северная Ирландия — Словения 17 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Сан-Марино — Дания 17 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Австралия — Новая Зеландия 17 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Франция — Шотландия 17 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Венесуэла — Чили 18 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Парагвай — Боливия 18 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Эквадор — Колумбия 18 октября 2023 года