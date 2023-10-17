Деку: Барселона вряд ли будет покупать игроков в январе

Спортивный директор «Барселоны» Деку объяснил, как каталонцы будут действовать во время зимнего трансферного окна.

«Мы знаем, что у нас есть определенные обязательства, которые накладывает Ла Лига, да и не только у нас, поэтому не нужно жаловаться. Надо работать, чтобы совершенствоваться, становиться как можно сильнее. Думаю, что в конечном счете нам будет сложно добавить кого-то в команду. Мы всегда будем искать возможности, но я не думаю, что это будет реально», – приводит слова Деку Mundo Deportivo.

«Барселона» наверняка попыталась бы купить нескольких футболистов в январе, ведь в команде много травмированных. Не могут играть Педри, Френки де Йонг, Рафинья, Роберт Левандовски, Жюль Кунде и Ламин Ямаль, а Алекс Бальде получил повреждение в сборной Испании.

Однако из-за долгов на «Барселону» наложены ограничения. Например, поэтому каталонцы летом потратили на трансферы только 3,4 млн евро. Большинство новичков либо перешли на правах свободных агентов, либо были взяты в аренду.

Ранее стало известно, что у «Барселоны» будет новая стратегия в отношении зарплат игроков первой команды.