Дейвис признан игроком 2022 года в Канаде

Защитник “Баварии” Алфонсо Дейвис получил награду лучшему игроку в Канаде в 2022 году.

Как пишет Reuters, для 22-летнего канадского футболиста это уже четвертая награда за последние пять лет.

Напомним, что в составе Канады Дейвис отыграл на ЧМ-2022 в Катаре, где его сборная принимала участие впервые за 36 лет.

Отметим, что в прошлом сезоне молодой футболист стал чемпионом Германии и обладателем Суперкубка страны.