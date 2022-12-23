Дейвис признан игроком 2022 года в Канаде
Новости футбола Сегодня, 06:56
Фото: открытые источники
Защитник “Баварии” Алфонсо Дейвис получил награду лучшему игроку в Канаде в 2022 году.
Как пишет Reuters, для 22-летнего канадского футболиста это уже четвертая награда за последние пять лет.
Напомним, что в составе Канады Дейвис отыграл на ЧМ-2022 в Катаре, где его сборная принимала участие впервые за 36 лет.
Отметим, что в прошлом сезоне молодой футболист стал чемпионом Германии и обладателем Суперкубка страны.
Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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