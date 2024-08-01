Действующий олимпийский чемпион по теннису прекратил борьбу за медали в Париже

Немецкий теннисист Александр Зверев, который занимает четвертое место в мировом рейтинге, завершил свои выступления на Олимпиаде-2024 в Париже.

В матче четвертьфинала Олимпиады проиграл 16-й ракетке мира итальянцу Лоренцо Музетти. Итальянец начал игру с реализованного брейк-пойнта, а позднее не допускал ошибок на своей подаче аж до десятого гейма, по результатам которого Звереву удалось сравнять счет. Однако в решающий момент Музетти взял еще один гейм на подаче Зверева и выиграл 7:5.

Во втором сете соперники 10 геймов прошли без единого брейка, но в 11-м Музетти снова переиграл Зверева и забрал сет с таким же счетом.

Зверев – чемпион Олимпиады-2020 в Токио в одиночном разряде. Его поражение означает, что в Париже мир получит нового олимпийского чемпиона.

Это уже второй громкий успех Музетти в этом сезоне. Ранее 22-летний итальянец добрался до полуфинала Уимблдона, где проиграл Новаку Джоковичу. Именно 37-летний серб станет его соперником в полуфанале, если сегодня обыграет Стефаноса Циципаса.

Напомним, ранее в полуфинал пробился Карлос Алькарас.