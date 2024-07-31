Действующие олимпийские чемпионы по гандболу не смогли обыграть Египет
На Олимпийских играх 2024 продолжается гандбольный турнир. Хозяева турнира Франция сыграла против Египта.
Французы являются действующими олимпийскими чемпионами и считались явными фаворитами этой игры, на их победу букмекеры давали коэффициент 1,3. Однако, обыграть Египет не смогли. Более того, египтяне вели в счете и были невероятно близки к победе. Однако, на последней секунде, после точного броска Людовика Фабрегаса, хозяева сравняли счет и спасли матч.
В результате, сборная Франции имеет всего один балл после трех туров и идет на пятой строчке в группе. Отставание от плей-офф - один балл и два матча впереди. Шансы на четвертьфинал сохраняются.
Напомним, что во вторник 30 июля, произошла сенсация в большом теннисе. Вторая ракетка мира Коко Гофф неожиданно прекратила свою борьбу за медали Олимпиады-2024 в одиночном женском разряде.