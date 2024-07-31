Действующие олимпийские чемпионы по гандболу не смогли обыграть Египет

На Олимпийских играх 2024 продолжается гандбольный турнир. Хозяева турнира Франция сыграла против Египта.

Французы являются действующими олимпийскими чемпионами и считались явными фаворитами этой игры, на их победу букмекеры давали коэффициент 1,3. Однако, обыграть Египет не смогли. Более того, египтяне вели в счете и были невероятно близки к победе. Однако, на последней секунде, после точного броска Людовика Фабрегаса, хозяева сравняли счет и спасли матч.

В результате, сборная Франции имеет всего один балл после трех туров и идет на пятой строчке в группе. Отставание от плей-офф - один балл и два матча впереди. Шансы на четвертьфинал сохраняются.

FIN DU MATCH ! 🇫🇷 26-26 🇪🇬

Menés à la pause, les BLEUS arrachent le nul à la dernière seconde !

Il faudra tout donner vendredi face aux Argentins pour aller chercher la qualif' !

On ne lâche rien, ALLEZ LES BLEUS 🇫🇷#BleuetFier pic.twitter.com/aRQURrJAmj — Equipes de France de Handball (@FRAHandball) July 31, 2024

Напомним, что во вторник 30 июля, произошла сенсация в большом теннисе. Вторая ракетка мира Коко Гофф неожиданно прекратила свою борьбу за медали Олимпиады-2024 в одиночном женском разряде.