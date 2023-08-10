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Дебют Месси в МЛС снова откладывается

Новости футбола Сегодня, 03:00
Дебют Месси в МЛС снова откладывается Фото: твиттер Интер Майами

Домашний матч «Интер Майами» против ФК «Шарлотт» в МЛС снова перенесен.

Игра, которая должна стать первой для звездного аргентинца Лионеля Месси в рамках американского чемпионата, изначально должна была состояться 20 августа. Теперь ее перенесли на более позднюю дату, которая будет объявлена позже.

Интересно, что эти же две команды сыграют друг против друга 11 августа в четвертьфинале Кубка Лиг в Форт-Лодердейле.

Победитель противостояния пробьется полуфинал и будет иметь возможность выйти в финал или игру за третье место, которые запланированы на 19 августа.

По этой причине «Интер Майами» и «Шарлотт» никак не смогут сыграть в МЛС на следующий день, что и стало причиной переноса матча. Билеты, купленные на игру 20 августа, будут действительны для новой даты.

При этом СМИ ожидают, что первый выход Месси на поле в рамках МЛС состоится 26 августа в гостевом матче «Интер Майами» с «Нью-Йорк Ред Буллз».

На данный момент Месси провел четыре матча и забил в семь мячей за свой новый клуб.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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