Де Росси намерен остаться в Роме. Стороны уладили все нюансы

Даниэле Де Росси возглавил Рому в середине января, выручив «волков» после отставки Жозе Моуриньо, и специалисту удалось убедить боссов римского клубу в своей профпригодности.

Как сообщает Фабрицио Романо, Рома и Де Росси достигли согласия о продлении сотрудничества. Нынешний контракт тренера истекает 30 июня 2024 года, но стороны решили подписать новое соглашение, которое будет связывать специалиста с клубом до июня 2027 года. Других условий сделки инсайдер не раскрывает.

Де Росси во главе Ромы провел 25 поединков, из которых проиграл только пять. В 14 матчах он одержал победу, а ещё шесть свел к ничьей. 40-летний специалист также довел римскую команду до полуфинала Лиги Европы, где только сенсационный Байер со счётом 4:2 по сумме двух матчей сумел одолеть римлян.

В Серии А же Рома идет на шестом месте и за тур до конца сохраняет теоретические шансы на попадание в Лигу чемпионов.