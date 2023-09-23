Де Рон назвал неожиданную причину своей замены в матче Лиги Европы
Новости футбола Сегодня, 10:40
Де Рон назвал неожиданную причину своей замены в матче Лиги Европы
В четверг Аталанта в рамках группового этапа Лиги Европы принимала польский Ракув. Команда Джан Пьеро Гасперини добыла победу в этом поединке, а во время самого матча случился интересный эпизод с участием игрока бергамасков Мартена де Рона.
На 62-й минуте нидерландца заменили и он сразу очень быстро покинул поле.
Сам игрок после матча в соцсетях выложил свою тепловую карту, на которой видно, что он провел много времени в одной точке, но за пределами поля. Футболист обозначил ее как туалет.
Де Рон выступает за Аталанту с 2017 года. За это время он провел 277 игр, в которых забил 15 голов и отдал 17 голевых передач.
Напомним, что следующий матч его команда проведет уже завтра, когда в рамках Серии А померяется силами с Кальяри.
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