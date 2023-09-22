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Де Лигт все больше недоволен своим игровым временем

Новости футбола Сегодня, 15:36
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Де Лигт все больше недоволен своим игровым временем Фото: https://www.instagram.com/mdeligt_/

Защитник Баварии Мюнхен все больше недоволен своим игровым временем в команде, сообщает Бильд.

Матиас Де Лигт провел матч Лиги Чемпионов против Манчестер Юнайтед на скамейке для запасных. Игрок покинул Альянц Арену даже не дав ни одного комментария.

Томас Тухель сменил Де Лигта после поражения от РБ Лейпциг в матче за Суперкубок Германии, где Бавария проиграла со счётом 0:3. Затем нидерландец залечивал небольшую травму, а после этого он ни разу не вышел в основном составе. В следующих четырех матчах в Бундеслиге выходил только на замену, а против МЮ всю игру провел в запасе. В его активе 82 минуты на поле в пяти матчах.

Напомним, что несколько дней назад после матча с Байером Де Лигт уже высказывался на эту тему. Тогда Томас Тухель не комментировал эту ситуацию.

Напомним, что Матиас Де Лигт перешел из Ювентуса в Баварию Мюнхен летом 2022 года, сумма трансфера ориентировочно составила 67 миллионов евро. За этот период он сыграл 48 матчей в составе мюнхенцев.

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