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Де Йонг отказывается идти на понижение зарплаты

Новости футбола Сегодня, 06:27
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Де Йонг отказывается идти на понижение зарплаты Фото: livesport.ru/ Автор невідомий

Новое соглашение может быть рассчитано до лета 2028 года. Полузащитник Барселоны Фрэнки де Йонг в скором времени может подписать новый контракт с Барселоной. Об этом сообщает издание AS.

По информации источника, руководство каталонского клуба ведет переговоры с 26-летним голландцем на счет продления его контракта до лета 2028 года. Отмечается, что Барселона просит футболиста пойти на частичное понижение зарплаты, но обещает ему, что она будет увеличиваться с каждым следующим сезоном. На фоне слухов о возможном переходе игрока в Баварию сообщалось, что полузащитник готов пересмотреть длительность своего контракта, но на понижение зарплаты идти не готов. В Барселоне надеются, что игрок изменит свои требования и пойдет на уступки.

В этом сезоне де Йонг провел четыре матча, в которых забил один гол. Действующее соглашение игрока с каталонцами рассчитано до лета 2026 года. Фрэнки перешел в Барселону летом 2019 года из амстердамского Аякса. За это время футболист успел провести за «блаугранас» уже почти 200 матчей и выиграть весь комплект наград в испанском футболе — чемпионат, кубок и суперкубок Испании.

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