Де Хеа установил три рекорда Премьер-лиги

Испанский вратарь “Манчестер Юнайтед” Давид Де Хеа в матче 23-го тура чемпионата Англии против “Лидса” (2:0) установил сразу три рекорда Премьер-лиги.

В возрасте 32 лет и 97 дней испанец стал самым молодым голкипером, проведшим 400 матчей в АПЛ. При этом он стал первым вратарем в истории “МЮ”, сыгравшим более 400 матчей в АПЛ. Кроме того, Давид - первый не британец с таким количеством матчей в Премьер-лиге.

В нынешнем сезоне 32-летний Де Хеа провел за “Манчестер Юнайтед” 32 матча во всех турнирах и пропустил 33 гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Жоау Феликс рассказал об амбициях "Челси" на этот сезон.