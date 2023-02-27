Де Хеа стал рекордсменом "Манчестер Юнайтед"

Страж ворот “Манчестер Юнайтед” Давид Де Хеа вписал свое имя в историю клуба.

Вчера он стал рекордсменом “МЮ” по количеству сухих матчей.

В финале Кубка английской лиги против “Ньюкасла” “красные дьяволы” победили со счетом 2:0.

Для испанского стража ворот это был 181-й матч без пропущенных голов. По этому показателю он обошел Петера Шмейхеля, в активе которого 180 таких игр.