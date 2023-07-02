Де Хеа получил заманчивое предложение от клуба Роналду
Новости футбола Вчера, 04:40
Фото: твиттер МЮ
“Аль-Наср” начал контактировать с голкипером “Манчестер Юнайтед” Давидом де Хеа.
32-летний футболист продлил свой контракт и получил статус свободного агента.
Несмотря на это, англичане все еще ведут переговоры с испанцем.
Как пишет инсайдер Алан Никсон, де Хеа стал главной целью “Аль-Насра”. В неделю ему готовы платить 250 000 фунтов стерлингов (более 290 000 евро).
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