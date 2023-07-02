Де Хеа получил заманчивое предложение от клуба Роналду

“Аль-Наср” начал контактировать с голкипером “Манчестер Юнайтед” Давидом де Хеа.

32-летний футболист продлил свой контракт и получил статус свободного агента.

Несмотря на это, англичане все еще ведут переговоры с испанцем.

Как пишет инсайдер Алан Никсон, де Хеа стал главной целью “Аль-Насра”. В неделю ему готовы платить 250 000 фунтов стерлингов (более 290 000 евро).