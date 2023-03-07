Де Хеа определился со своим будущим в "Манчестер Юнайтед"

Испанский вратарь “Манчестер Юнайтед” Давид де Хеа хочет остаться в английском клубе, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, голкипер ради нового контракта с манкунианцами готов пойти на снижение зарплаты, которая сейчас составляет порядка 30 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне 32-летний де Хеа провел за “Манчестер Юнайтед” 38 матчей во всех турнирах и пропустил 44 гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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