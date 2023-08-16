АНГ АНГ
Главная Новости Де Хеа определился с новым клубом

Де Хеа определился с новым клубом

Новости футбола Сегодня, 05:00
Де Хеа определился с новым клубом Фото: твиттер МЮ

Испанский вратарь Давид де Хеа, который в настоящее время является свободным агентом, согласился присоединиться к мюнхенской «Баварии». Этот шаг был сделан после того, как голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага отдал в аренду «Реал Мадрид», что побудило «Баварию» рассмотреть вопрос о Де Хеа. Об этом сообщил в Twitter журналист Флориан Плеттенберг.

По словам источника, Де Хеа — лучший выбор для «Баварии», если им не удастся достичь соглашения с голкипером «Манчестер Сити» Стефаном Ортегой. Личные условия не будут проблемой для Де Хеа и мюнхенского клуба.

В сезоне 2022/2023 Де Хеа провел 58 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех соревнованиях. Его контракт с «красными дьяволами» истек в июне этого года, и обе стороны решили не продлевать его. Transfermarkt оценивает его стоимость в 13 миллионов евро. Де Хеа выступает за английский клуб с 2011 года.

Что касается “Баварии”, то немецкий клуб остался без основного голкипера Мануэля Нойера еще в прошлом сезоне. Немецкий страж ворот сломал ногу и пропустил уже более полугода.

Ясмин Грин Ясмин Грин эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Бавария Бундеслига Германия
Популярные новости
Неймар перешел в клуб из Саудовской Аравии Новости футбола Вчера, 12:59 Неймар перешел в клуб из Саудовской Аравии
"Манчестер Юнайтед" одержал победу тяжелую победу в 1-м туре чемпионата Англии Новости футбола 14 авг 2023, 17:03 "Манчестер Юнайтед" одержал победу тяжелую победу в 1-м туре чемпионата Англии
"Челси" купил молодого эквадорца за 134 млн евро Новости футбола 14 авг 2023, 14:03 "Челси" купил молодого эквадорца за 134 млн евро
"Челси" и "Ливерпуль" сыграли вничью в матче АПЛ Новости футбола 13 авг 2023, 13:34 "Челси" и "Ливерпуль" сыграли вничью в матче АПЛ
Сборная Италии неожиданно потеряла главного тренера Новости футбола 13 авг 2023, 11:30 Сборная Италии неожиданно потеряла главного тренера
"Реал" надолго теряет основного защитника Новости футбола 13 авг 2023, 10:52 Основной защитник "Реала" пропустит почти весь сезон
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 06:56 Зиеш наконец нашел новый клуб Новости футбола Сегодня, 06:42 "Рома" сообщила о возвращении чемпиона мира Новости футбола Сегодня, 05:00 Де Хеа определился с новым клубом Новости футбола Сегодня, 04:11 Модрич разочарован своей ролью в "Реале" Новости футбола Сегодня, 03:33 Месси продолжает забивать в США Новости футбола Вчера, 15:36 "Арсенал" объявил о переходе вратаря сборной Испании Новости футбола Вчера, 15:29 "Челси" близок к покупке талантливого французского полузащитника Новости футбола Вчера, 15:23 Звезда "Ливерпуля" может перейти в "Аль-Наср" Роналду Новости футбола Вчера, 15:15 Саудовский "Аль-Хилаль" перехватил трансферную цель "Баварии" Новости футбола Вчера, 13:10 "Интер" объявил о переходе бразильского защитника
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Флора - Фарул 16 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Куинз Парк Рейнджерс - Норвич 16 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Манчестер Сити - Севилья 16 августа 2023 года Футбол 17 авг 2023 Прогноз на матч Брейдаблик - Зриньски 17 августа 2023 года Футбол 17 авг 2023 Прогноз на матч Лудогорец - Астана 17 августа 2023 года Футбол 17 авг 2023 Прогноз на матч Днепр-1 - Славия Прага 17 августа 2023 года Футбол 17 авг 2023 Прогноз на матч БАТЭ - Шериф 17 августа 2023 года Футбол 18 авг 2023 Прогноз на матч Мальорка - Вильярреал 18 августа 2023 года Футбол 18 авг 2023 Прогноз на матч Вердер - Бавария 18 августа 2023 года Футбол 18 авг 2023 Прогноз на матч Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 18 августа 2023 года