Де Хеа определился с новым клубом

Испанский вратарь Давид де Хеа, который в настоящее время является свободным агентом, согласился присоединиться к мюнхенской «Баварии». Этот шаг был сделан после того, как голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага отдал в аренду «Реал Мадрид», что побудило «Баварию» рассмотреть вопрос о Де Хеа. Об этом сообщил в Twitter журналист Флориан Плеттенберг.

По словам источника, Де Хеа — лучший выбор для «Баварии», если им не удастся достичь соглашения с голкипером «Манчестер Сити» Стефаном Ортегой. Личные условия не будут проблемой для Де Хеа и мюнхенского клуба.

В сезоне 2022/2023 Де Хеа провел 58 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех соревнованиях. Его контракт с «красными дьяволами» истек в июне этого года, и обе стороны решили не продлевать его. Transfermarkt оценивает его стоимость в 13 миллионов евро. Де Хеа выступает за английский клуб с 2011 года.

Что касается “Баварии”, то немецкий клуб остался без основного голкипера Мануэля Нойера еще в прошлом сезоне. Немецкий страж ворот сломал ногу и пропустил уже более полугода.