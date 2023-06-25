Де Хеа не устроило "Манчестер Юнайтед" предложение по новому контракту

Испанский вратарь “Манчестер Юнайтед” Давид Де Хеа отклонил предложение клуба о продлении контракта, сообщает Mirror.

По сведениям источника, английский клуб предлагал футболисту контракт со значительным снижением зарплаты. Клуб был готов платить испанцу 12 миллионов евро в год. Де Хеа не устроило данное предложение, так как сейчас он получает 22,7 миллионов евро в год. Контракт голкипера с клубом истекает 30 июня 2023 года. Таким образом, в ближайшее время он может покинуть клуб на правах свободного агента.

В завершившемся сезоне 32-летний Де Хеа провел за “Манчестер Юнайтед” 58 матчей во всех турнирах и пропустил 61 гол.