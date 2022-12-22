Де Хеа назвал "Манчестер Юнайтед" условие для продления контракта

Испанский вратарь “Манчестер Юнайтед” Давид Де Хеа готов продлить контракт с клубом, но поставил важное условие, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, голкипер согласен на понижение зарплаты, но хочет остаться в статусе “первого номера” команды. Его контракт с клубом истекает ближайшим летом, но манкунианцы могут активировать опцию о продлении соглашения еще на год.

Стоит отметить, что испанец сейчас получает 22 миллиона евро в год и является самым высокооплачиваемым голкипером в Премьер-лиге.

В нынешнем сезоне 32-летний Де Хеа провел за “Манчестер Юнайтед” 20 матчей и пропустил 23 гола.

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