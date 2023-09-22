Де Хеа может завершить карьеру, если не найдет клуб

Давид Де Хеа может завершить карьеру игрока, если не найдет команду, где он будет основным, сообщили в The Guardian.

Испанский голкипер этим летом получил несколько предложений, в том числе из Саудовской Аравии, но отклонил их потому, что для него деньги не являются основным мотиватором. Он продолжает поддерживать свою физическую форму и ждет предложение от команды и менеджера, готовых сделать его основным голкипером. Кроме того, он еще хочет бороться за награды и трофеи.

Считается, что Де Хеа разочарован тем, как он ушел с Юнайтедом по истечении срока контракта. Желание Эрика Тен Хега заменить его означало, что Де Хеа предложили новое соглашение на пониженных условиях, поскольку у него была одна из самых больших зарплат в Юнайтед. Голкипер получал примерно 375 тысяч фунтов стерлингов в неделю. В июле испанец решил покинуть команду и поэтому даже не смог попрощаться с командой.

Напомним, Де Хеа отдал МЮ 12 лет, за которые выиграл 8 трофеев и провел 545 матчей. В прошлом сезоне испанец завоевал "Золотую перчатку" АПЛ, отыграв 17 "сухих" туров.