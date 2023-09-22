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Де Хеа может завершить карьеру, если не найдет клуб

Новости футбола Сегодня, 12:47
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Де Хеа может завершить карьеру, если не найдет клуб Де Хеа может завершить карьеру, если не найдет клуб

Давид Де Хеа может завершить карьеру игрока, если не найдет команду, где он будет основным, сообщили в The Guardian.

Испанский голкипер этим летом получил несколько предложений, в том числе из Саудовской Аравии, но отклонил их потому, что для него деньги не являются основным мотиватором. Он продолжает поддерживать свою физическую форму и ждет предложение от команды и менеджера, готовых сделать его основным голкипером. Кроме того, он еще хочет бороться за награды и трофеи.

Считается, что Де Хеа разочарован тем, как он ушел с Юнайтедом по истечении срока контракта. Желание Эрика Тен Хега заменить его означало, что Де Хеа предложили новое соглашение на пониженных условиях, поскольку у него была одна из самых больших зарплат в Юнайтед. Голкипер получал примерно 375 тысяч фунтов стерлингов в неделю. В июле испанец решил покинуть команду и поэтому даже не смог попрощаться с командой.

Напомним, Де Хеа отдал МЮ 12 лет, за которые выиграл 8 трофеев и провел 545 матчей. В прошлом сезоне испанец завоевал "Золотую перчатку" АПЛ, отыграв 17 "сухих" туров.

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