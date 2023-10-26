Звездный испанский голкипер Давид де Хеа может вернуться в “Манчестер Юнайтед”.

В ближайшее время он может подписать краткосрочный контракт с “красными дьяволами”, пишет Sun Sport со ссылкой на свои источники.

На такой шаг английский клуб вынужден пойти по причине того, что у камерунского вратаря Андре Онана не выйдет защищать цвета клуба почти на протяжении месяца. Страж ворот “МЮ” отправится на Кубок африканских наций в начале 2024 года. Финальная часть турнира пройдет в январе-феврале.

Де Хеа играл за команду из Манчестера 2011 по 2023 год. По итогам минувшего сезона “красные дьяволы” не стали продлевать контракт с голкипером и приобрели Онана у “Интера” за 52,5 миллиона евро.

Что касается де Хеа, то 32-летний страж ворот так и не смог найти подходящий клуб и до сих пор находится в статусе свободного агента.

За 12 лет в составе команды испанец провел 545 матчей. Он выигрывал чемпионат Англии (2013), Лигу Европы (2017), Кубок лиги (2017, 2023), Суперкубок Англии (2012, 2014, 2017) и Кубок Англии (2016).