Де Хеа может остаться в "Манчестер Юнайтед": названо условие

“Манчестер Юнайтед” может продлить контракт с испанским вратарем Давидом Де Хеа, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб требует от игрока пойти на снижение зарплаты, так как сейчас он получает порядка 30 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне 32-летний Де Хеа провел за “Манчестер Юнайтед” 37 матчей во всех турнирах и пропустил 37 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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