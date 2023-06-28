Де Хеа готов отказаться от денег ради будущего в "МЮ"

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа готов пойти на снижение зарплаты, чтобы остаться в клубе.

По данным источника, испанец очень хочет подписать новый контракт с “МЮ".

При этом боссы клуба предложили футболисту более низкую зарплату, если сравнивать с текущим окладом, что вызвало некоторые разногласия.

Де Хеа пока не принял решение по поводу нового предложения и продолжает обдумывать свое будущее.

В прошлом сезоне испанец сыграл 58 матчей и пропустил 61 гол.