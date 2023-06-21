Де Хеа готов на серьезный шаг ради будущего в "МЮ"

Страж ворот “Манчестер Юнайтед” Давид де Хеа не собирается покидать клуб в летнее трансферное окно.

Как пишет источник, футболист уже провел встречу с тренерским штабом и руководством.

Во время переговоров испанец выразил своё желание остаться в команде.

Он признался, что готов даже стать резервным вратарем "Манчестер Юнайтед".

Де Хеа выступает за “МЮ” с 2011 года. В прошлом сезоне он отыграл 58 матчей и пропустил 61 гол.