Де Хеа близок к подписанию контракта с клубом Ла Лиги

Испанский футбольный клуб "Бетис" начал переговоры с бывшим вратарем "Манчестер Юнайтед" Давидом де Хеа о возможном переходе в команду зимой.

Об этом сообщает издание Estadio Deportivo.

По данным источника, команда из Севильи очень заинтересована в успешном завершении переговоров, так как руководство "Бетиса" стремится укрепить вратарскую позицию. Также отмечается, что де Хеа уже хотел бы поскорее вернуться на родину и продолжить свою карьеру.

Отмечается, что соглашение сторон может быть краткосрочным.

Есть и одна помеха, которая может вмешаться в ситуацию. Дело в том, что даже при подписании контракта с испанцем, клуб не сможет заявить игрока, так как на данный момент "Бетис" превышает лимит по зарплатам.

Недавно об этой проблеме говорил генеральный директор клуба Рамон Аларкон. Ситуацию можно решить продажей стража ворот Силвы. В таком случае де Хеа сможет поиграть под руководством менеджера Мануэля Пеллегрини.