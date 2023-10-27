Де Дзерби высказался об исторической победе Брайтона в еврокубках

Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби поделился мыслями о победе своей команды над "Аяксом" в Лиге Европы.

Встреча состоялась 26 октября и завершилась победой английской команды со счетом 2:0.

Интересно, что это первая победа “Брайтона” в еврокубках в истории. Ранее команда на международном уровне никогда не выступала.

"Мы сыграли отличный матч и заслужили победу. Может быть, мы даже должны были выиграть с большим отрывом. Но для меня самое важное - то, что мы не пропустили. Теперь перед нами еще один важный матч в воскресенье", - приводит BBC слова Де Дзерби.

Напомним, что по итогам трех туров группового этапа Лиги Европы “Брайтон” имеет на своем счету четыре очка и занимает третье место в группе B. Для выхода в плей-офф турнира англичанам нужно занимать первое или второе место в группе. Если они финишируют на третьей строчке, то продолжат борьбу в Лиге конференций.