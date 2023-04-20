Де Брюйне установил новый личный рекорд по количеству голевых передач
Новости футбола Сегодня, 03:19
Фото: твиттер Ман Сити
Хавбек “Манчестер Сити” Кевин де Брюйне установил новый личный рекорд по количеству голевых передач за один сезон.
Вчера в игре против “Баварии” (1:1) он отдал голевой пас на Эрлинга Холанда. Для бельгийца это был 23-й ассист в сезоне.
На его счету 15 результативных передач в АПЛ, 4 в Лиге чемпионов, а также по 2 в Кубке Англии и Кубке английской лиги.
Прошлый рекорд бельгиец установил в сезоне 2019/20, когда отдал 22 голевых передачи.
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