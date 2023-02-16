Де Брюйне толкнул Артету по ходу матча АПЛ (фото)

Лидер “Манчестер Сити” Кевин Де Брёюйне оттолкнул главного тренера “Арсенала” Микеля Артету по ходу вчерашней встречи АПЛ (3:1).

Инцидент произошел в начале второго тайма, когда бельгиец хотел как можно скорее бросить аут, но испанский тренер ему этого не позволял.

В текущем сезоне на счету хавбека 22 матча, в которых он отдал 12 голевых передач и забил четыре гола.

Победа позволила “горожанам” подняться на первое место с равным количеством очков с “Арсеналом”. При этом у “канониров” есть игра в запасе.