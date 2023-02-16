Де Брюйне толкнул Артету по ходу матча АПЛ (фото)
Новости футбола Сегодня, 03:49
Фото: скриншот
Лидер “Манчестер Сити” Кевин Де Брёюйне оттолкнул главного тренера “Арсенала” Микеля Артету по ходу вчерашней встречи АПЛ (3:1).
Инцидент произошел в начале второго тайма, когда бельгиец хотел как можно скорее бросить аут, но испанский тренер ему этого не позволял.
В текущем сезоне на счету хавбека 22 матча, в которых он отдал 12 голевых передач и забил четыре гола.
Победа позволила “горожанам” подняться на первое место с равным количеством очков с “Арсеналом”. При этом у “канониров” есть игра в запасе.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Вчера, 16:57 "Реал" разгромил худшую команду Ла Лиги
Новости футбола Вчера, 16:42 "Барселоне" грозит исключение из Ла Лиги
Новости футбола Вчера, 15:42 Неймар может перейти в "Челси"
Новости футбола Вчера, 15:15 "Бавария" выбрала главную трансферную цель на лето
Новости футбола Вчера, 14:15 Сборная Бразилии назначила нового главного тренера
Новости футбола 14 фев 2023, 16:58 ПСЖ проиграл "Баварии" в Лиге чемпионов
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 05:00 Месси передумал продлевать контракт с ПСЖ и выбрал новый клуб Новости футбола Сегодня, 04:44 Холанд повторил рекорд Агуэро в АПЛ Новости футбола Сегодня, 04:19 Поттер остался доволен игрой "Челси" в проигранном матче Лиги чемпионов Новости футбола Сегодня, 04:00 Гвардиола высказался о важнейшей победе над "Арсеналом" Новости футбола Сегодня, 03:49 Де Брюйне толкнул Артету по ходу матча АПЛ (фото) Новости футбола Сегодня, 03:31 Пока себя не оправдывает: Мудрик не совершил результативных действий в 4 матчах "Челси" Новости футбола Сегодня, 03:19 "Челси" выиграл лишь один матч из последних девяти Новости футбола Сегодня, 03:00 Худший результат Гвардиолы в АПЛ: "Арсенал" переиграл "Манчестер Сити" по ряду показателей Новости футбола Сегодня, 00:52 Неймар сыграл в покерном турнире на следующий день после поражения от "Баварии" Новости футбола Вчера, 17:07 Главные новости дня: 15 февраля
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Шахтер Донецк - Ренн 16 февраля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Ред Булл Зальцбург - Рома 16 февраля 2023 года Футбол 17 фев 2023 Прогноз на матч Аугсбург - Хоффенхайм 17 февраля 2023 года Футбол 17 фев 2023 Прогноз на матч Осер - Лион 17 февраля 2023 года