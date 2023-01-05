Де Брюйне критически вспомнил свой период в "Челси"

Бельгийский полузащитник “Манчестер Сити” Кевин Де Брюйне поделился воспоминаниями о периоде своего выступления за “Челси”.

“У меня не было шансов играть за ”Челси". Поэтому я ушел. Уход стал лучшим решением в моей карьере. У меня все наладилось после перехода в другой клуб. В то время я, конечно, даже не мог ожидать, что буду выступать за “Манчестер Сити” и сыграю на чемпионате мира", – приводит слова Де Брюйне Football Daily.

31-летний Де Брюйне выступал за “Челси” с 2012 по 2014 годы. Всего он провел за клуб девять матчей, не забил ни одного мяча и отдал одну голевую передачу. Затем он был продан в “Вольфсбург” за 22 миллиона евро. Через год бельгийца приобрел “Манчестер Сити” за 76 миллионов евро.

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