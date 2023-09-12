Даже без Месси: сборная Аргентины уничтожила соперника в отборе ЧМ-2026

На стадионе "Эрнандо Силес" в Ла-Пасе в ночь на 13 сентября прошел отборочный матч чемпионата мира-2026 по футболу, в котором Боливия принимала действующих чемпионов мира Аргентину.

Без особого труда гостевая команда победила со счетом 3:0.

В составе аргентинской сборной голы забивали Энцо Фернандес на 31-й минуте, Николас Тальяфико на 42-й минуте и Николас Гонсалес на 83-й минуте.

Интересно, что в конце первого тайма хозяева поля остались в меньшинстве после удаления Роберто Фернандеса.

Также стоит отметить, что в матче не принимал участие капитан и лидер сборной Аргентины Лионель Месси. По предварительным данным, у звездного футболиста проблемы со здоровьем.

Сборная Боливии потерпела второе поражение в двух матчах отбора на мировое первенство, в то время как сборная Аргентины одержала вторую победу.

В квалификации на чемпионат мира-2026 в Южной Америке принимают участие 10 национальных команд. На мировое первенство поедут шесть первых команд в итоговой таблице. Седьмое место проведет матч плей-офф против команд из других регионов, чтобы определить последние две путевки на турнир.