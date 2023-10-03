Давид де Хеа получил несколько предложений из Турции

Испанский вратарь Давид де Хеа все еще остается в статусе свободного агента. Футболист по-прежнему ищет новое место работы и пока продвижений в этом направлении нет.

Как пишет издание Todofichajes, несколько клубов из турецкой Суперлиги проявляют интерес к услугам бывшего вратаря сборной Испании.

При этом никаких деталей от источника нет. Также остаются неизвестными названия этих команд.

Ранее также сообщалось, что серьезный интерес к бывшему стражу ворот “Манчестер Юнайтед” есть у саудовского "Аль-Насра".

Давид де Хеа получил статус свободного агента минувшим летом. В прошлом сезоне он сыграл 58 матчей за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах.

По данным интернет-портала Transfermarkt, на данный момент ориентировочная стоимость вратаря составляет 13 миллионов евро. За клуб из Манчестера Де Хеа выступал с 2011 года.

Летом также была информация о том, что футболист якобы договорился о переходе в миланский “Интер”. Позже стало известно, что трансфер все же не состоится.