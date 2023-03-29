Давид де Хеа отверг первое предложение от "МЮ"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа отверг первое предложение клуба о новом контракте.

Как пишет The Athletic, при этом существует вероятность, что переговоры приведут к положительному исходу.

Де Хеа был самым высокооплачиваемым вратарем в мире с 2019 года.

Теперь ему придется пойти на уменьшение зарплаты, чтобы остаться в клубе.