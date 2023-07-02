Давид Де Хеа может перейти в клуб Криштиану Роналду

“Аль-Наср”, за который выступает португальский нападающий Криштиану Роналду, проявляет интерес к испанскому вратарю Давиду Де Хеа, сообщает журналист Алан Никсон в своем твиттере.

По сведениям источника, клуб из Саудовской Аравии сделал голкиперу выгодное предложение в финансовом плане. Де Хеа в данный момент является свободным агентом, так как его контракт с “Манчестер Юнайтед” завершился несколько дней назад. Таким образом, испанец является свободным агентом и может перейти в другой клуб бесплатно. При этом он может подписать новый контракт с манкунианцами.

В минувшем сезоне 32-летний Де Хеа провел за “Манчестер Юнайтед” 58 матчей во всех турнирах и пропустил 61 гол.