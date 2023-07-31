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Давид де Хеа может переехать в Саудовскую Аравию

Новости футбола Сегодня, 08:10
Давид де Хеа может переехать в Саудовскую Аравию Фото: инстаграм Давида Де Хеа/Автор неизвестен

Несколько клубов из Саудовской Аравии проявляют интерес к бывшему вратарю сборной Испании Давиду Де Хеа, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём твиттере.

По сведениям источника, представители саудовских команд уже провели предварительные переговоры с агентом голкипера. В данный момент испанец является свободным агентом. Таким образом, он может перейти в новый клуб бесплатно.

Предыдущим клубом 32-летнего Давида Де Хеа был “Манчестер Юнайтед”, за который он выступал с 2011 года. Он перешел в английский клуб из мадридского “Атлетико”. Сумма трансфера составила 25 миллионов евро. Всего он провел за манкунианцев 545 матчей во всех турнирах и пропустил 590 голов. В 190 матчах он ушел с поля без пропущенных мячей. В составе “Манчестер Юнайтед" Де Хеа становился чемпионом Англии в сезоне-2012/2013, выиграл Кубок Англии сезона-2015/2016, становился победителем Кубка английской лиги в сезонах-2016/2017 и 2022/2023, трижды завоевал Суперкубок Англии в 2011, 2013 и 2016 годах, а также выиграл Лигу Европы в сезоне-2016/2017.

Де Хеа с 2014 по 2020 год играл за сборную Испании. За испанскую национальную команду он провел 45 матчей и пропустил 36 голов.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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