Давид Де Хеа дал ответ на предложение "Баварии"

Испанский вратарь Давид Де Хеа согласился перейти в мюнхенскую “Баварию”, сообщает журналист Sky Флориан Плеттенберг в своем твиттере.

По сведениям источника, немецкий клуб обратил внимание на испанца после того, как не удалось приобрести вратаря “Челси” Кепу Аррисабалагу, который перешел в “Реал” на правах аренды, а также голкипера “Аякса” Херонимо Рульи, который получил травму. Впрочем, Де Хеа пока что остается для “Баварии” резервным вариантом, так как немцы хотят купить немецкого вратаря “Манчестер Юнайтед” Штефана Ортегу.

В данный момент испанец является свободным агентом. Таким образом, он может перейти в новый клуб бесплатно.

Предыдущим клубом 32-летнего Давида Де Хеа был “Манчестер Юнайтед”, за который он выступал с 2011 года. Он перешел в английский клуб из мадридского “Атлетико”. Сумма трансфера составила 25 миллионов евро. Всего он провел за манкунианцев 545 матчей во всех турнирах и пропустил 590 голов. В 190 матчах он ушел с поля без пропущенных мячей. В составе “Манчестер Юнайтед" Де Хеа становился чемпионом Англии в сезоне-2012/2013, выиграл Кубок Англии сезона-2015/2016, становился победителем Кубка английской лиги в сезонах-2016/2017 и 2022/2023, трижды завоевал Суперкубок Англии в 2011, 2013 и 2016 годах, а также выиграл Лигу Европы в сезоне-2016/2017.

Де Хеа с 2014 по 2020 год играл за сборную Испании. За испанскую национальную команду он провел 45 матчей и пропустил 36 голов.