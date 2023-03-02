Датский клуб отказался выходить на контрольную игру с российской “Тюменью”

Датский клуб “Исхой Больдклуб” отказался выходить на контрольную игру с российской “Тюменью”.

Встреча должна была пройти на сборах в турецком Белеке.

Об отмене матча сообщили в российском клубе.

“Видимо, не будет у нас сегодня игры. Соперники приехали в неполном составе. Они говорят, что им запретили играть с нашей командой. Что ж, заплатят существенный штраф”, - написали в пресс-службе “Тюмени”.