Дания на последних минутах победила Финляндию

Финляндия и Дания провели матч квалификации на Чемпионат Европы-2024. Игра проходила в городе Хельсинки.

До этой игры финны занимали первую строчку группы Г с 12 очками в активе. Дания находилась на третьем месте, имея десять очков.

Датчане были явными фаворитами этой игры, они это и показали. Дания гораздо больше владела мячом и имела больше возможностей забить. За весь матч Финляндия пробила только три раза в сторону ворот и ни одного в створ. Дания, в свою очередь, пробила в пять раз больше в сторону ворот (15), и шесть раз в створ.

Один из таких ударов и стал голевым. На 86-й минуте Хойберг нанес удар с дальней дистанции и принес победу Дании. Таким образом, датчане набирают 13 очков и поднимаются на первую строчку. Финляндия опускается на вторую, имея 12 пунктов. Однако стоит отметить, что сборная Словении может обойти финнов, если обыграет Сан-Марино.

Квалификация на Чемпионат Европы-2024