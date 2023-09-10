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Дания на последних минутах победила Финляндию

Новости футбола Сегодня, 14:09
Дания на последних минутах победила Финляндию Фото: https://twitter.com/dbulandshold

Финляндия и Дания провели матч квалификации на Чемпионат Европы-2024. Игра проходила в городе Хельсинки.

До этой игры финны занимали первую строчку группы Г с 12 очками в активе. Дания находилась на третьем месте, имея десять очков.

Датчане были явными фаворитами этой игры, они это и показали. Дания гораздо больше владела мячом и имела больше возможностей забить. За весь матч Финляндия пробила только три раза в сторону ворот и ни одного в створ. Дания, в свою очередь, пробила в пять раз больше в сторону ворот (15), и шесть раз в створ.

Один из таких ударов и стал голевым. На 86-й минуте Хойберг нанес удар с дальней дистанции и принес победу Дании. Таким образом, датчане набирают 13 очков и поднимаются на первую строчку. Финляндия опускается на вторую, имея 12 пунктов. Однако стоит отметить, что сборная Словении может обойти финнов, если обыграет Сан-Марино.

Квалификация на Чемпионат Европы-2024

  • Финляндия – Дания – 0:1
  • Фарерские острова – Молдова – 0:1
  • Черногория – Болгария – 2:1
Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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