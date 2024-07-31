Даниил Медведев проигрывает канадцу и покидает олимпийский турнир по теннису

На летних Олимпийских играх 2024 проходит третий круг теннисного турнира среди мужчин. В среду, 31 июля, Даниил Медведев сыграл против канадца Феликса Оже-Альяссима.

Первый сет остался за канадским теннисистом. Он обыграл Медведева за 38 минут со счетом 6:3. В следующем сете пятая ракетка мира уже смог навязать борьбу своему сопернику, ведь отступать уже нельзя было. Теннисисты шли нога в ногу и забирали свои подачи. В итоге, этот сет перешел к тай-брейку, где Оже-Альяссим оказался снова сильнее - 7:5.

Таким образом, канадский теннисист одержал победу над пятой ракеткой мира Даниилом Медведевым 2:0 и выходит в четвертьфинал Олимпийских игр в теннисе.

Auger Aliassime d. Daniil Medvedev 6-3 7-6



Massive win for Felix.



Coming into this, he was 0-7 against Daniil.



The last Canadian man or woman left in the singles draw.



✅2nd top 10 win of 2024



Represent.



🇨🇦❤️ pic.twitter.com/mwk1BO9m4P — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 31, 2024

Олимпиада. Третий круг.

Оже-Альяссим - Медведев - 2:0 (6:3, 7:6)