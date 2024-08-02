Дани Ольмо в шаге от перехода в клуб своего детства

Барселона потерпела неудачу в переговорах по Нико Уильямсу, но все же подпишет одного из героев Евро-2024.

Как сообщает Николо Скира, Барселона находится в одном шаге от трансфера Ольмо. Клуб полностью согласовал все условия контракта с футболистом и его агентом. Остается только договориться с РБ Лейпциг, который требует 60 миллионов евро, и Барса готова заплатить эти деньги.

Отмечается, что официально о переходе будет объявлено на следующей неделе.

На триумфальном для Испании чемпионате Европы-2024 Дани Ольмо отличился 3 голами и 2 ассистами

Ольмо – воспитанник Барселоны. но в 16-летнем возрасте он перешел в академию Динамо Загреб. Зимой 2020 года он перешел в РБ Лейпциг, за который сыграл 148 матчей, в которых отличился 29 голами и 34 ассистами.