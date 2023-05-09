Дани Алвеса угнетают другие заключенные в тюрьме

Звездный бразильский футболист Дани Алвес, обвиняемый в изнасиловании, подвергается преследованиям со стороны других заключенных.

Как пишет испанская пресса, экс-игрок “Барселоны” чувствует себя подавленным и избегает прогулок.

По данным источника, он выходит на улицу только для игры в футбол.

Местные СМИ отмечают, что за несколько месяцев в тюрьме Дани Алвес значительно похудел.

Напомним, что если его вину докажут, то ему может грозить тюремный срок от 4 до 12 лет.