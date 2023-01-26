Дани Алвеса посадили в одну камеру с Коутиньо

Стали известны подробности пребывания в заключении бывшего футболиста “Барселоны” Дани Алвеса, сообщает El Periodico.

По сведениям источника, Алвес сидит в камере площадью 6 квадратных метров. Вместе с ним камеру делит бразилец по имени Коутиньо, который является тезкой известного бразильского футболиста. Также Дани соблюдает тюремный распорядок - подъем в 8 утра, отбой - в 22-00.

Напомним, что 39-летний Алвес обвиняется в изнасиловании. При этом у полиции есть доказательства в причастности игрока к преступлению.

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