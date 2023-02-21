Звездного бразильского футболиста Дани Алвеса не выпустят под залог.

Такое решение принял суд Барселоны.

Таким образом, футболист останется в камере предварительного заключения до заседания по делу об изнасиловании.

Адвокаты игрока просили, чтобы футболиста выпустили из тюрьмы с условием ношения браслета с определением местоположения. Они также были согласны на то, чтобы экс-звезда “Барселоны” ежедневно отмечался в суде.

Звездного футболиста обвиняют в изнасиловании девушки в ночном клубе, он может получить до 12 лет тюрьмы.