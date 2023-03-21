Дани Алвес оформил дубль за тюремную команду

Бывший футболист "Барселоны" и сборной Бразилии Дани Алвес не сдаётся и адаптируется к тюремной жизни, играя в футбол в команде заключенных.

Как пишет источник, бразилец хорошо ладит с другими заключенными и в одном из матчей даже забил два гола.

Напомним, что футболист с января находится под стражей по обвинению в изнасиловании девушки в ночном клубе.

Ему грозит до 12 лет тюремного заключения.