Бывший защитник “Барселоны” и сборной Бразилии Дани Алвес не сможет выйти из тюрьмы под залог, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, суд Барселоны отклонил просьбу футболиста, который был готов внести залог. Бразилец был согласен на ношение жлектронного залога, а также ежедневное отмечание в полиции. Впрочем, суд отказал Алвесу во всех вариантах.

Напомним, что 39-летний Алвес обвиняется в изнасиловании. Ему грозит от четырех до 12 лет лишения свободы. Ранее экспертиза подтвердила, что у игрока был сексуальный контакт с потерпевшей.

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