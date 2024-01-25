Cнова возглавил сборную. Дик Адвокат вернулся к работе

Очень опытный нидерландский тренер Дик Адвокат официально возглавил скромную сборную Кюрасао. Детали контракта остаются неизвестными.

Последним местом работы Адвоката был Ден Хаг, который он покинул летом прошлого года.

76-летний Адвокат известен по работе со сборными Нидерландов, России, Бельгии, Сербии и Южной Кореи. На клубном уровне он тренировал Фейенорд, ПСВ, Боруссию М, АЗ Алкмар, Сандерленд и Утрехт.

Кюрасао – остров в Карибском море, который является территорией Нидерландов.

Сборная Кюрасао стала членом ФИФА в 2011 году. На данный момент она занимает 90-е место в мировом рейтинге. Ранее ее тренировали такие легенды как Патрик Клюйверт и Гус Хиддинк.